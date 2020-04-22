Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
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Evde Kal, Samsun, Ordu, Yaşam, Güncel, Haber

Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı

Samsun'da "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşı yapan mermer ustası, sosyal medyada büyük ilgi çekince mezar taşının daha büyüğünü yaparak işletmesinin bulunduğu Samsun-Ordu karayolu kenarına koydu.

22.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:45
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz günlerde 'Evde Kal' yazılı mezar taşına ilgi artınca, mermer ustası mezar taşının daha büyüğünü yaparak Samsun-Ordu Karayolu kenarına koydu.

Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde 'Evde kal' çağrılarının sık sık yapıldığı son günlerde, evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Çarşamba ilçesinde bir mermer ustası 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşı yapmıştı. Mezar taşının büyük dikkat çekmesi sonrası, aynı zamanda işletme sahibi olan Tarık Gündüz, mezar taşının daha büyüğünü yaparak, işletmesinin bulunduğu Samsun-Ordu karayolu kenarına koydu.

"BİZ FARKLI BİR MESAJ VERMEK İSTEMİŞTİK"

Evde kalmanın önemine dikkat çekmek için böyle bir farklılık oluşturmak istediğini anlatan Tarık Gündüz, "Biz evde kal çağrısına geçtiğimiz günlerde farklı bir boyut yaşatmıştık. Bunu biraz daha büyütelim dedik. Samsun-Ordu karayolu kenarına mezar taşının daha büyüğünü koyduk. Hem yoldan geçen vatandaşlarımıza, hem de seyahat eden vatandaşlarımıza bu yazıyı göstererek biraz daha bir mesaj vermek istedik. Biz farklı bir mesaj vermek istemiştik. Biz işi olmayan vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz. Çok fazla dışarıya çıkılmamasını istiyoruz." diyerek tüm Türkiye'nin sağlıkla kalmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı

Kaynak: İHA

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