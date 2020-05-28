İletişim ödülünde Yasin ve Danla Bilic birbirine girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İletişim ödülünde Yasin ve Danla Bilic birbirine girdi

İletişim ödülü kazanarak arkadaşlarıyla görüntülü konuşma hakkı kazanan Gönüllüler takımında Cemal Can, Danla Bilic ve Aslı ile görüştü. Konuşma esnasında araya giren Yasin'e sinirlenen fenomen Danla Bilic, "Hesabınla vedalaş, sen görürsün" diyerek sert çıktı.

İletişim ödülünde Yasin ve Danla Bilic birbirine girdi
28.05.2020 07:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 07:56

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 89. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor son bölümde iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar, en yakın arkadaşlarıyla görüşerek hasret giderdi.

DANLA'NIN SÜRPRİZİ CEMAL CAN'I AĞLATTI

Cemal Can da yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile görüştü. Görüşmenin ilk anlarında arkadaşlarının kendisine doğum günü sürprizi yapmasıyla duygusal anlar yaşayan Cemal, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada en yakın arkadaşı Cemal Can'ı destekleyen hatta SMS sıralamasında birinci gelmesi için elinden geleni yapan Bilic, ikinci favorisinin Ardahan olduğunu söyledi.

"SEN SUS, CAR CAR KONUŞUYORSUN"

Cemal Can'ın Danla Bilic ile konuştuğu ve doğum gününü kutladıktan sonra Yasin ile aralarında geçen diyalog güldürdü. Daha önceki iletişim ödülü sırasında Cemal Can'a Yasin'in kendisine Instagram'dan 'şişman' diye mesaj attığını ortaya çıkartan Danla Bilic bu defa da Yasin Obuz'a meydan okudu. Cemal Can ile görüşmesi sırasında araya giren Yasin'e kızan Bilic, "Sen bir sus arkada car car konuşuyorsun. Her yerden çıkıyorsun. Zayıfladım artık konuşma benimle. Hesabınla vedalaş Yasin, sen görürsün" ifadelerini kullandı.

İletişim ödülünde Yasin ve Danla Bilic birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Magazin
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Magazin
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Magazin
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Magazin
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Magazin
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Magazin
Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hande Ataizi İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Avrupa Twitter Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: İletişim ödülünde Yasin ve Danla Bilic birbirine girdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 07:56:46. #1.15#
title