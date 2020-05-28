İletişim ödülünde Yasin ve Danla Bilic birbirine girdi İletişim ödülü kazanarak arkadaşlarıyla görüntülü konuşma hakkı kazanan Gönüllüler takımında Cemal Can, Danla Bilic ve Aslı ile görüştü. Konuşma esnasında araya giren Yasin'e sinirlenen fenomen Danla Bilic, "Hesabınla vedalaş, sen görürsün" diyerek sert çıktı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 89. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor son bölümde iletişim ödülünü kazanan yarışmacılar, en yakın arkadaşlarıyla görüşerek hasret giderdi.

DANLA'NIN SÜRPRİZİ CEMAL CAN'I AĞLATTI

Cemal Can da yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile görüştü. Görüşmenin ilk anlarında arkadaşlarının kendisine doğum günü sürprizi yapmasıyla duygusal anlar yaşayan Cemal, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada en yakın arkadaşı Cemal Can'ı destekleyen hatta SMS sıralamasında birinci gelmesi için elinden geleni yapan Bilic, ikinci favorisinin Ardahan olduğunu söyledi.

"SEN SUS, CAR CAR KONUŞUYORSUN"

Cemal Can'ın Danla Bilic ile konuştuğu ve doğum gününü kutladıktan sonra Yasin ile aralarında geçen diyalog güldürdü. Daha önceki iletişim ödülü sırasında Cemal Can'a Yasin'in kendisine Instagram'dan 'şişman' diye mesaj attığını ortaya çıkartan Danla Bilic bu defa da Yasin Obuz'a meydan okudu. Cemal Can ile görüşmesi sırasında araya giren Yasin'e kızan Bilic, "Sen bir sus arkada car car konuşuyorsun. Her yerden çıkıyorsun. Zayıfladım artık konuşma benimle. Hesabınla vedalaş Yasin, sen görürsün" ifadelerini kullandı.