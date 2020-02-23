İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir

23.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:23

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVID-19 (Yeni Koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken bütün önlemleri aldığı bildirildi.

Salgının ülke sınırları içerisine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İlgili süreç Başkanlığımızca da azami hassasiyetle takip edilmektedir"

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 444

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı. Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.