İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir İLETİŞİM Başkanlığı, "Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

İLETİŞİM Başkanlığı, "Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Bakan Soylu'nun, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletin takdirini kazandığı belirtildi.Terör örgütlerinin Türkiye'deki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Bakan Soylu'nun yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı olduğu kaydedilerek, "Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir" denildi.'CUMHURBAŞKANIMIZ BU TALEBİ UYGUN BULMADI'Açıklamada, "İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

Kaynak: DHA