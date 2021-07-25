İletişim Başkanı Altun: "Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar, mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar, mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar, mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. " dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın! " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre