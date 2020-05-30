Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
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Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muharrem İnce'nin katıldığı televizyon programında yayını terk ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sarf ettiği sözlere
"Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez" dedi.

30.05.2020 00:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:02

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmak için sözü kesilen CHP'li Muharrem İnce'nin tepki göstermesine ve yayını terk etmesine ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muharrem İnce'nin katıldığı bir televizyon programının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fetih Programı'ndaki konuşması nedeni ile yayına bir süre ara verilmesi sonrasında programı terk ettiği sırada kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır." dedi.

"İNCE'NİN TAVRI MEDYA CAMİAMIZA İFTİRA MAHİYETİNDEDİR"

İşte Fahrettin Altun'un o sözleri: Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.

"BU ZİHNİYETİN İFLAH OLMAZ SALDIRILARININ SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz.

Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez

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