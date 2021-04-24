HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki

HDP, 1915 olaylarının "yıl dönümü" olarak anılan 24 Nisan'da dikkat çeken bir bildiri yayınladı. Partinin internet sitesinde yayınlanan bildirideki sözde soykırım ifadeleri tartışmalara neden olurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bildiriye tepki gösterdi.

1915 olaylarının yıl dönümünde bildiri yayınlayan HDP, sözde soykırımın tanınması için Türkiye'ye çağrıda bulundu. HDP kanadından gelen gelen bu çağrıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert ifadelerle tepki gösterdi.

"SİZİ AZİZ MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Konuyla ilgili HDP kanadından yapılan paylaşımı alıntılayan Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Altun'un o paylaşımı;





Kaynak: Demirören Haber Ajansı