İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz göreve başladı

12.09.2019 16:36

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan J.Tğm. Yunus Emre Yılmaz görevine başladı.



Kargı İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken Sungurlu İlçe Jandarma Komutanı görevine atanan J.Tğm. Sedat Özmen'in yerine atanan J.Tğm. Yunus Emre Yılmaz yeni görevine başladı.



Kargı İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Yunus Emre Yılmaz, Kargı'nın ilk görev yeri olması nedeniyle şirin ilçede, sıcak kanlı halkının bulunduğu bir ortamda görev yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personelimiz ile birlikte güzel hizmetler yapacağız. İlçemize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın canını, malını ve namusunu güvende hissedeceği ortamı sağlayarak, 24 saat gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.



Yunus Emre Yılmaz Kimdir?



1994 yılında Konya'nın Ilgın dünya'ya gelen İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Yılmaz evli ve ilk görev yeri Kargı ilçesidir.



Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezinde (SUEM) başarılı bir şekilde subaylık kursunu tamamlayan Yılmaz, Çorum'un Kargı ilçesinde Teğmen rütbesiyle göreve başladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA