İlçe eski başkanı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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İlçe eski başkanı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

05.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:15
İlçe eski başkanı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

TRABZON'un Tonya ilçesinde, Refah Partisi İlçe eski Başkanı Mahir Kadıoğlu (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

TRABZON'un Tonya ilçesinde, Refah Partisi İlçe eski Başkanı Mahir Kadıoğlu (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Refah Partisi İlçe eski Başkanı Mahir Kadıoğlu'ndan bir süre haber alamayan kardeşi Turan Kadıoğlu akşam saatlerinde eve gitti. Ağabeyini yatakta hareketsiz halde bulan Turan Kadıoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahir Kadıoğlu'nun öldüğünü belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Kadıoğlu'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Bir süre önce bypass ameliyatı olup, kalp rahatsızlığı da bulunan 2 çocuk babası Mahir Kadıoğlu'nun, 1996-1998 yılları arasında Refah Partisi Tonya İlçe başkanlığı ve AK Parti kurucu üyeliği olduğu öğrenildi.


İlçe eski başkanı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İlçe eski başkanı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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