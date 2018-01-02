İlçe Başkan Adayı Tanıtım Toplantısının Ardından İstifa Etti

AK Parti Germencik İlçe Teşkilatında önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel kurul öncesi tekrar aday gösterilen mevcut İlçe Başkanı Aydın Menekşe, il yönetiminin talebi üzerine hem görevinden hem de adaylıktan istifa etti.



AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk tarafından kamuoyuna tanıtılan ilçe başkan adayları arasında yer alan mevcut AK Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırıldığı olayının gündeme gelmesi üzerine toplantı sonrası istifa etti.



Konunun gündeme gelmesinin ardından AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk tarafından istifası istenen Aydın Menekşe, toplantının ardından sosyal medya hesabından istifasını açıkladı. Menekşe, "2016 Ağustos ayından bu yana yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Bu güne kadar yanında olan ve beni yalnız bırakmayan tüm görev arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek istifasını duyurdu.



Konundan haberdar olur olmaz gerekeni yaptıklarını kaydeden İl Başkanı Ahmet Ertürk ise, "Bugün aday tanıtım toplantısında mevcut ilçe başkanımız olan ve önümüzdeki dönem için aday gösterilen Aydın Menekşe ile ilgili durumdan ilk kez haberdar oldum. Bunun üzerine hemen arkadaşlarla toplantı yaptık. Daha sonra Aydın Menekşe'nin hem ilçe başkanlığından hem de adaylıktan istifasını istedik. Kendisi de istifasını yazıp gönderdi. Bizde dilekçesini işleme koyduk" diye konuştu. - AYDIN