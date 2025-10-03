İlber Ortaylı sağlık durumu ne?

78 yaşındaki Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği, apar topar hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öne sürülüyor. Peki, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu gerçekten nasıl?

İLBER ORTAYLI SAĞLIK DURUMU NE?

78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ünlü tarihçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı, sağlık durumunun ise kritik olduğu ileri sürüldü.

Ortaya atılan bu iddialara gazeteci Candaş Tolga Işık'tan açıklama geldi. Bir YouTube kanalında İlber Ortaylı ile birlikte program yapan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddiası gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.