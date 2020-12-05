İlayda Çevik, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu! İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli? İlayda Çevik hangi dizilerde oynadı?

En çok Karagül dizisinde Maya rolüyle tanınan başarılı oyuncu İlayda Çevik, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu! İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli?