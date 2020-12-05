İlayda Çevik, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu! İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli? İlayda Çevik hangi dizilerde oynadı?
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İlayda Çevik, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu! İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli? İlayda Çevik hangi dizilerde oynadı?

05.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:55
İlayda Çevik, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu! İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli? İlayda Çevik hangi dizilerde oynadı?

En çok Karagül dizisinde Maya rolüyle tanınan başarılı oyuncu İlayda Çevik, Sen Çal Kapımı kadrosuna dahil oldu! İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli?

İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki, İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, nereli? İlayda Çevik hangi dizilerde oynadı?

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 1994 22 Aralık doğumlu Türk oyuncu. En çok Karagül dizisinde Maya rolüyle tanınır.Çevik, Balıkesir'de doğdu. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan başarılı oyuncu, ortaokul çağlarında, Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.

İlk profesyonel tiyatro performansını "Çocuk Bahçesi" isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda, Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

İLAYDA ÇEVİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sen Anlat Karadeniz (2018-Berrak)

Savaşçı (2017-Türkmen Kızı Gülayşe-Konuk Oyuncu)

İsimsizler (2017-Yıldız)

Karagül (2013-Maya Şamverdi)

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