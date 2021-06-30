İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı
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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Ünlü çift, bir anda etrafını saran hayranları nedeniyle zor anlar yaşadı. İşte detaylar..

Baş başa alışveriş yapan iki sevgilisi, meydan katında bulunan Well Done kafede yemek yiyip uzun süre sohbet ettiler.

Yemek sonrasında mekandan ayrılan ikiliye sevenleri yoğun ilgi gösterdi. İlgi karşısında oldukça şaşıran ikili, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Fotoğraf çekimi esnasında maske ve mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti.

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün birbirlerine aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Snob Magazin

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