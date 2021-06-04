İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Masumiyet' dizisinin finalinden sonra İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, soluğu Bodrum'da aldı. İkili, haklarında çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlamasına rağmen el ele Magazin Burada tarafından görüntülendi. İşte detaylar...

'Masumiyet' dizisinde rol alan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, aşkı belgelendi. Haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan ikili, Bodrum Gümüşlük'te Magazin Burada kameralarına el ele yakalandı.

Çiçeği burnunda sevgililer, el ele dolaştı. Tütüncü, bir ara sevgilisinin elini öptüğü görüldü.

Çift, basın mensuplarını görünce ise panik oldu.

Alişan, geçtiğimiz günlerde Tütüncü'yle çıkan aşk iddialarına sosyal medyadan, "zamandır yaşamımda kimse yok, yazılanlar hem ailemi hemde beni fazlasıyla yıpratıyor" demişti.

İkilinin, İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Muharrem İnce Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 00:38:18. #1.16#

title