İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
'Masumiyet' dizisinin finalinden sonra İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, soluğu Bodrum'da aldı. İkili, haklarında çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlamasına rağmen el ele Magazin Burada tarafından görüntülendi. İşte detaylar...
'Masumiyet' dizisinde rol alan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, aşkı belgelendi. Haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan ikili, Bodrum Gümüşlük'te Magazin Burada kameralarına el ele yakalandı.
Çiçeği burnunda sevgililer, el ele dolaştı. Tütüncü, bir ara sevgilisinin elini öptüğü görüldü.
Çift, basın mensuplarını görünce ise panik oldu.
Alişan, geçtiğimiz günlerde Tütüncü'yle çıkan aşk iddialarına sosyal medyadan, "zamandır yaşamımda kimse yok, yazılanlar hem ailemi hemde beni fazlasıyla yıpratıyor" demişti.
İkilinin, İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin