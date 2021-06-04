İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

'Masumiyet' dizisinin finalinden sonra İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, soluğu Bodrum'da aldı. İkili, haklarında çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlamasına rağmen el ele Magazin Burada tarafından görüntülendi. İşte detaylar...