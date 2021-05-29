İlayda Alişan ile rol arkadaşı Serkay Tütüncü'nün aşk yaşadığı iddiası

Geçtiğimiz günlerde final yapan Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün birlikte tatile çıktığı ve aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialarla ilgili açıklama yapan iki oyuncu da haklarında çıkan aşk haberlerini yalanladı.

Masumiyet dizisinde İlayda Alişan ile yakaladığı uyum ile adı aşk dedikodularına karışan Serkay Tütüncü, iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Verdiği bir röportajda İlayda ile sevgili olmadıklarını belirten Tütüncü, aşk iddialarına son noktayı koydu.

İLAYDA ALİŞAN DA YALANLADI

Oyuncu İlayda Alişan da, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Aşk dedikodularına tepki gösteren 25 yaşındaki oyuncu, "İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım" demişti.