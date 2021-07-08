İlam nedir? İlam TDK anlamı nedir?
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İlam nedir? İlam TDK anlamı nedir?

İlam nedir? İlam TDK anlamı nedir?
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İlam kelimesi son günlerde sıkça aratılan konular arasında yer aldı. Hukuki terimler arasında yer alan ilam kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, İlam nedir? İlam TDK anlamı nedir?

Hukuki terimler içerisinde yer alan ilam kelime anlamı olarak merak ediliyor. Hukuki takip yollarından biri olan ilam, beyan niteliğindedir. Son günlerde anlamı sıkça aratılanlar arasında yer alan ilam nedir? İlam TDK anlamı nedir? Detaylar haberimizde!

İLAM NEDİR?

İlam, yürütme, resmi onay veya yeni bir yasal ya da idari kanunun nihai onayından sonra çıkarıldığı beyanıdır. Bazı ülkelerde bu ek adım, yasalar yürürlüğe girmeden önce gereklidir. Yeni bir yasa onaylandıktan sonra, hükümet gazetelerinin yayınlanması ve/ veya resmi hükümet web sitelerinde kamuya duyurulur.

İLAM TDK ANLAMI NEDİR?

TDK' ya göre ilam kelimesinin anlamı; bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi bir belgedir.

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