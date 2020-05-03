İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Başakşehir Hastanesi'nde yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu bugün hayatını kaybetti.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL - Başakşehir Hastanesi'nde yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu bugün hayatını kaybetti.

Yapmış olduğu bir çok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA