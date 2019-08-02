İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleri, İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu'nun yaptığı bir konuşmada Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

PANKARTLARLA ADLİYEYE GELDİLER

Grup öğleden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda bir araya geldi. Ellerinde pankart taşıyan grup adına açıklamayı İbrahim Ceylan yaptı. Ceylan açıklamasında, İslamoğlu'nun Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia etti. Grup açıklamanın ardından tekbir getirdi, ardından suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girdi.

Kaynak: DHA