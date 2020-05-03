İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Edirnekapı Şehitliğine defnedildi

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Edirnekapı Şehitliğine defnedildi Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Edirnekapı Şehitliğine defnedildi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

Kaynak: İHA