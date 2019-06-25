İl Sağlık Müdürü'nden 'havuz' uyarısı

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, havaların ısınmasıyla, serinlemek amacıyla girilen havuzlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, serinlemek,eğlence ve spor amaçlı olarak kullanılan yüzme havuzlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan uygun şartları taşımasının insan sağlığı için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Temizliğinden emin olunmayan kirli sularda yüzülmesi halinde çeşitli hastalıklara yakalanma riskinin arttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Temiz olmayan, periyodik kimyasal ve fiziksel temizlik işlemleri ihmal edilen, filtreleme sistemleri iyi çalışmayan havuzlar başta cilt olmak üzere göz, kulak, idrar yolu, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilmektedir.

Bizlerin de vatandaş olarak üzerimize düşen görev kendimizin, çocuklarımızın ve başkalarının sağlığı için havuza girmeden önce mutlaka duş almalı, ayaklarımızı havuz kenarlarında bulunan antiseptikli sularda dezenfekte etmeli, bone kullanmalı ve havuz suyunu yutmamaya gayret etmeliyiz."

Havuzlarda periyodik olarak bakım yapılması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Yüzme havuzunun açık olduğu süre içerisinde havuz suyuna ait sıcaklık, ph, serbest klor değerleri ile ile mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçları vatandaşların görebileceği bir panoya yazıyla veya elektronik olarak ilan edilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak halkımızın sağlığı için mutlaka izinli ve denetimli havuzlar olması, güncel havuz suyu analiz sonuçlarını görerek temiz olduğundan emin olarak havuzları kullanmaları önem arz etmektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA