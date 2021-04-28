İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Özyalçın'ın acı günü
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İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Özyalçın'ın acı günü

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Özyalçın'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Özyalçın'ın babası Ali Özyalçın hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Özyalçın'ın babası Ali Özyalçın hayatını kaybetti.

Develi Belediyesi eski meclis üyelerinden olan ve Develi Ticaret Odası'nın kurulmasında büyük emeği olan, Develi ilçesinin sevilen esnaflarından Ali Özyalçın hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Özyalçın'ın da babası olan Ali Özyalçın için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar taziye mesajı yayımladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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