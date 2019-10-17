İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Develi'de Öğretmenlerle Buluştu

17.10.2019 09:12

Öğretmenler buluşması projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Develi'de görev yapan idareci ve öğretmenlerle Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir araya geldi.



Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak açılış konuşması yaptı. Toprak, Develi'ye yaptığı katkılardan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye teşekkür etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: "Eğitimde akademik başarının önemli olduğunu fakat ondan önce öğrencilerin kalbine dokunmak gerektiğini söyledi. Ekinci, beden eğitim, resim ve müzik derslerinin eğitimdeki yerinin önemli olduğunun altını çizerek, "Öğrenci için faydalı bir eylem yapılmayan bir gün, öğretmen için ömürden giden boş bir gündür" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA