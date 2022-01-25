İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler
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İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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