İl içi açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı?

8-14 Temmuz arası öğretmenler il içi tayin atama işlemleri yaptı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İl içi açıklandı mı? İŞte, eğitim dünyasının beklediği konunun detayları…