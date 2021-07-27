İl içi açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı?
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İl içi açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı?

İl içi açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı?
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8-14 Temmuz arası öğretmenler il içi tayin atama işlemleri yaptı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı? İl içi açıklandı mı? İŞte, eğitim dünyasının beklediği konunun detayları…

2021 MEB Öğretmen il içi atama sonuçları 2021, MEBBİS ve il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla 27 Temmuz Salı günü erişime açılacak. 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin sonuçları" MEBBİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Öğretmen il içi atama sonuçları 2021 açıklandı mı?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. İl içi atamaları olan ve görev yerleri değişen öğretmenler, 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

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