İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu: "Herkesi Uluslararası Göç Filmleri Festivali izlemeye davet... Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni izlemeye davet etti.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni izlemeye davet etti.

Aşılıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'te yapılması planlanan festivalin Kovid-19 tedbirleri kapsamında online platformda gerçekleştirileceğini anımsattı.

Festivalin önemli bir farkındalık oluşturacağını ifade eden Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"14 Haziran'da dünyanın en geniş katılımlı film festivali başlıyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun tanıtımını gerçekleştirdiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne 50'den fazla ülke, yerli ve yabancı 500'ün üzerinde sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcıları ve konuyla ilgili akademisyenleri ağırlamayı planlayan festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık oluşturmaya çalışacak.

Etkinlik sırasında göç ve medeniyet temalı filmler üzerinden iki kategoride yarışma düzenlenecek. Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj yarışmaları sonucunda üç ayrı ödül verilecek. Başkanlığını ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapacağı festival, sinemanın evrensel dilini ayağınıza getirecek. Herkesi Uluslararası Göç Filmleri Festivali izlemeye davet ediyorum."

Aşılıoğlu, festivalin 14-21 haziran tarihleri arasında online platform MigrationFF'den ücretsiz olarak izlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA