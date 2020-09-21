İl Emniyet Müdürü Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş'ten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba ve Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu tarafından karşılandı.İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a, İstanbul'un asayiş olayları ile ilgili brifing verildiği, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Büro Amirliği'ndeki brifingin yaklaşık 3 saat sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde yaklaşık 3 saat kalan Zafer Aktaş daha sonra yerleşkeden ayrılırken basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı