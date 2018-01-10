İl Başkanı Aydın, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, beraberindeki yetkililerle Geçitveren Köyü Ortaokulunu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Av. Abbas Aydın, Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ile birlikte ilçeye bağlı Geçitveren Köyü Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Aydın, köyleri sık sık ziyaret ettiklerini belirterek köylerin sorunları ve eksikliklerini yerinde tespit etmek için ziyaretlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden İl Başkanı Aydın, "Özelliklede köy okullarında görev yapan öğretmenlerimizin, ailelerinden, eşlerinden hatta çocuklarından kopup buralara geldiklerini ve burada bu çocuklara bir şeyler katmanın öğretmenlerimize verdiği mutluluğu gördük, şahit olduk. Ben şahsım adına eğitim için her zaman, hem çocukların, hem öğretmenlerimizin yanındayım" dedi. - AĞRI