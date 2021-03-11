IKU Esports Faceit Colleigate Turkey CS: GO turnuvası şampiyonu oldu!

Bir sonraki Colleigate turnuvasında tekrar görüşmek üzere!

Üniversitelerin birbirleriyle vakit geçirirken kıyasıya mücadele edeceği Faceit Colleigate Turkey CS: GO şampiyonu IKU Esports oldu!

SteelSeries sponsorluğunda düzenlenen turnuva 1 Mart tarihinde başlamıştı. Toplamda 3 gün kıyasıya rekabetin olduğu turnuvanın finali ise 3 Mart günü oynandı. Turnuvanın ödülleri ise sırasıyla şu şekildeydi:

Artics 7 Wireless Kulaklık (5 Adet)

Apex 5 Klavye (5 Adet)

Aerox 3 Mouse (5 Adet)

QcK Edge Large Mousepad (5 Adet)

Üç gün boyunca süren kıyasıya rekabetin sonunda ise şampiyon belli oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi oyuncuları Artics 7 Wireless kulaklık kazandı. Sırasıyla diğer ödülleri kazanan takımlar ise Beykent Esports, DPU Esports ve ANKA Espor oldu.

Playerbros olarak tüm takımları kutluyor ve ilerleyen tarihlerde bu şekilde turnuvaların devam etmesini temenni ediyoruz!

Kaynak: Playerbros