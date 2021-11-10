İkonik mobil oyunda dev güncelleme!

Dünyanın en büyük mobil oyun yayıncılarından Supercell'in ikonik oyunu Brawl Stars'ın dev güncellemesi oyuncularla buluştu. Yeni karakter Lola'nın savaş meydanına adım attığı güncellemeyle birlikte birçok yeni kostüm de oyuna eklendi. Kromatik savaşçı Lola, egoist karakteriyle oluşturduğu kopyası sayesinde avluya renk katıyor.

Avlunun yeni karakteri Lola'nın 70. Kademede açılan Serseri Lola kostümü ile birlikte Surge Kong, Kaptan Crow, Squeak Avcısı Gale ve Yönetmen Buzz kostümleri de yeni sezonun kostümleri arasında yer aldı.

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BEKLENEN CLUB LEAGUE GÜNCELLEMESİ GELDİ

Brawl Stars oyuncularının merakla beklediği Club League güncellemesi de bu yama ile oyunda kendisini gösterdi. Önceden 100 üyeye sahip olunabilen Club League içerisinde artık yalnızca 30 üye yer alabilecek. Club League değişimiyle kulübünü düzenlemeyen oyuncular için bu adım otomatik olarak yapılacak.

President, Vice-President, Senior ve Member sıralamasıyla düzenlenecek kulüpler 30 üyeyi aştığında ise aynı isim ve kulüp olarak yeni kulüpler açılabilecek.

İlk kez Türkçe dublaj ile gösterime giren Cadılar Bayramı videosu sonrasında etkinlikler boyunca yer alan oyun modları ve kostümler de yeni gelen güncellemeyle birlikte önümüzdeki Cadılar Bayramı'na kadar oyunculara veda etti.

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