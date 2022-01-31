İklim Şurası'nın iklim elçileri çevrim içi çalıştayı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, İklim Şurası kapsamında iklim elçileriyle yapılan çevrim içi çalıştay başladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri temsilen gençlerin katıldığı çalıştayın 2 gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye ortaklığıyla düzenlediğimiz çalıştayda, gençlerimiz ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine fikirleriyle katkı sağlarken, 'Gençlik Bildirgesi' ile Şura'da üniversitelerimizin, gençlerimizin sesi olacaklar." ifadeleri kullandı.