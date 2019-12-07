İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?
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İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?

Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi.

07.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:06

, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi. Okul grevi ve düzenlediği eylemlerle akranlarına öncülük eden 16 yaşındaki İsveçli aktivist, Asperger sendromlu olmasına rağmen sesini dünyanın en önemli konferanslarında politikacılara yaptığı konuşmalarla duyurdu. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: İklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir? Neyi savunuyor?
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