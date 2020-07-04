İkizleri ölüm ayırdı, annesinin doğum gününde öldü(2) TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Önder ve Çiğdem Kılıç çiftinin ikiz oğullarından doğuştan engelli Atlas Kılıç (9) hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Önder ve Çiğdem Kılıç çiftinin ikiz oğullarından doğuştan engelli Atlas Kılıç (9) hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kılıç'ın doğum gününde yaşamını yitiren Atlas, Eymir Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Aras, hayatını kaybeden ikizinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: DHA