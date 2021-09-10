İkizdere Kaymakamı Hacı Kerim Meral görevine başladı
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İkizdere Kaymakamı Hacı Kerim Meral görevine başladı

İkizdere Kaymakamı Hacı Kerim Meral görevine başladı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas-İmranlı'dan Rize-İkizdere kaymakamlığına atanan Hacı Kerim Meral görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas-İmranlı'dan Rize-İkizdere kaymakamlığına atanan Hacı Kerim Meral görevine başladı.

İkizdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meral'in 1990 Gümüşhane doğumlu olduğu, 2018 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, "11 Eylül 2020 tarihinde Sivas İmranlı ilçesinde Kaymakam vekili olarak görev yapan Meral, Cumhurbaşkanlığı 19/08/2021 tarih ve 2021/412 Atama Kararı ile ilçe kaymakamlığına atamış, görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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