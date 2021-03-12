İkizcelilerin dilinden İstiklal Marşı'na duygulandıran klip
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İkizcelilerin dilinden İstiklal Marşı'na duygulandıran klip

12.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:30
İkizcelilerin dilinden İstiklal Marşı'na duygulandıran klip

ORDU'nun İkizce ilçesinde öğrenci, öğretmen, esnaf, sağlıkçı, itfaiye eri, polis, gazi ve şehit aileleri tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel klip hazırlandı.

ORDU'nun İkizce ilçesinde öğrenci, öğretmen, esnaf, sağlıkçı, itfaiye eri, polis, gazi ve şehit aileleri tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel klip hazırlandı. 10 kıtanın seslendirildiği klip, sosyal medyada ilgi gördü, izleyenleri de duygulandırdı.

İkizce Kaymakamlığı'nca İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde özel klip hazırladı. İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu ve İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı'nın da İstiklal Marşı'nı okuduğu klipte; öğrenci, öğretmen, demir ustası, sağlık görevlileri, itfaiye eri, polis, din görevlisi, berber, iş makinesi operatörü, gazi ve şehit aileri de yer aldı. 'İkizcelilerin Dilinden İstiklal Marşı' adı verilen, 10 kıtanın tamamı farklı mekanlarda ve farklı insanlarla kayda alınarak hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

KÜÇÜK CEMRE İLGİ ODAĞI OLDUKlipte, hastalanan köpeğini sırtına alıp 2,5 kilometre yürüyerek veterinere götüren ve bu davranışıyla herkesin sevgisini kazanan Cemre Su Türköz (9) de Veteriner Ogün Öztürk ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Cemre'nin İstiklal Marşı'nın dizlerini okurken yanında sadık dostu köpeği de yer aldı.ÇİFTÇİ KADIN TARLADA OKUDUİstiklal Marşı'nın bir kıtasını ise çiftçi Rukiye Yamak, tarlada çapa yaparken seslendirdi. Hayvancılıkla uğraşan Osman Yamak ise koyunlarını otlatırken İstiklal Marşı'na eşlik etti. Şehit Komando Er Hüseyin Akar'ın ailesi Nazife- Ramazan Akar çifti ise şehit evlatlarının mezarı başından İstiklal Marşı'nı okudu.

İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, hazırlanan özel kliple ilgili, "Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz ve onun cümlelerini tekrarlayarak; Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.


İkizcelilerin dilinden İstiklal Marşı'na duygulandıran klip
İkizcelilerin dilinden İstiklal Marşı'na duygulandıran klip
İkizcelilerin dilinden İstiklal Marşı'na duygulandıran klip
İkizcelilerin dilinden İstiklal Marşı'na duygulandıran klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut DAĞDEVİREN

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