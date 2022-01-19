İkiz plakayla hırsızlık yaparken yakalandı - Haberler
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İkiz plakayla hırsızlık yaparken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIEKSİR'in Edremit ve Havran ilçelerinde ikiz plakalı otomobille hırsızlık yapan İ.Ç. gözaltına alındı.

BALIEKSİR'in Edremit ve Havran ilçelerinde ikiz plakalı otomobille hırsızlık yapan İ.Ç. gözaltına alındı. İ.Ç.'nin 30 suç kaydı olduğu belirlendi.

Edremit ve Havran ilçesinde son günlerde artan ev, iş yeri ve oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin İ.Ç. (26) olduğunu tespit etti. Ekip, İ.Ç.'nin hırsızlık olaylarında kullandığı çalıntı otomobile, aynı renk ve modele ait başka bir aracın plakasını taktığını belirledi. 10 gündür seri hırsızlık olaylarına karışan İ.Ç., düzenlenen operasyonla kullandığı araçta çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.


- Balıkesir
İkiz plakayla hırsızlık yaparken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Son Dakika Haberleri

Edremit, JASAT, Güncel, Haber

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