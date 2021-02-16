İkiz kardeşiyle aynı filmde rol alacak

Son olarak 'Kadere Tutsak' adlı filmin başrolünde yer alan Murat Ünaloğlu Anka filminde ikiz kardeşiyle beyazperdeye geri dönüyor.

Birbirlerinden haberleri olmadan 12 yaşına kadar gelen Murat Ünaloğlu ve ikiz kardeşi Cihad Kıtır, Nar Yapım çatısı altında 'Anka' filminde bir araya geldi.& ;





İKİZLER AYNI FİLMDE BULUŞTU

Levent Sülün, Yasemin Balık, Wilma Elles, Özcan Varaylı gibi isimlerinde yer aldığı filmin konusu hakkında açıklama yapılmazken, ikiz kardeşlerin aynı projede yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin