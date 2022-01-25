İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki otobüsler drone ile görüntülendi - Haberler
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İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki otobüsler drone ile görüntülendi

İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki otobüsler drone ile görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İkitelli'de İETT Garajı'nda park halindeki onlarca otobüs havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - İkitelli'de İETT Garajı'nda park halindeki onlarca otobüs havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan kar esaretine yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklemiş, bu duruma da isyan edilmişti. İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki onlarca otobüs ise havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerin kar yığınlarının arasında kaybolduğu görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İkitelli, İstanbul, İETT, kar, 3. Sayfa, Haber

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