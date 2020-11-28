İkitaş Kanyonu'na hayran kaldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyündeki İkitaş Kanyonu ile tarihi Eğrigöz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyündeki İkitaş Kanyonu ile tarihi Eğrigöz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak İkitaş Kanyonu'nda yürüyüş yapan Vali Ali Çelik, kanyonun turizme kazandırılması için neler yapılması gerektiğine dair Emet protokolüyle istişarelerde bulundu.

Büyüleyici manzaraları ve doğasıyla 7 kilometre uzunluğundaki İkitaş Kanyonu'na hayran kaldığını ifade eden Vali Çelik, "Tarihi kalesi, kaplıcalara yakınlığı ve doğasıyla eşsiz bir yer. Bu güzelliği ilimize ve ülkemize kazandırmalıyız. Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak anılan Eflak Prensi Vlad Tepes'in esir edildiği yer olduğuna inanılan tarihi Eğrigöz Kalesi'nde incelemelerde bulunduk. Eşsiz bir yer" dedi.

Emet ilçesine bağlı Küreci, Musalar, Samrık yol ayrımı ile Eğrigöz köyü arasındaki 8 kilometrelik yolda sona yaklaşıldığını belirten Vali Çelik, "1 milyon 200 bin TL maliyetli yol ile köylerimizin ulaşım standardı yükseltilerek önümüzdeki yılda da asfalt çalışmasının tamamlanmasını planlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı