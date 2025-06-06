İkindiden sonra kurban kesilir mi, akşam kurban kesilir mi, sorusu Kurban Bayramının ilk gününde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, İkindiden sonra kurban kesilir mi, akşam kurban kesilir mi? Peki, ikindiden sonra kurban kesilir mi, akşam kurban kesilir mi?

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).