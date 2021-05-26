İkinci yıl paylaşımı
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İkinci yıl paylaşımı

İkinci yıl paylaşımı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren İlayda Akdoğan, iki yıldır birlikte olduğu İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'le yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kutladı. İşte detaylar...

İlayda Akdoğan, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Roham Kabir'le yıl dönümünü Instagram'dan kutladı.

Sevgilisine sarıldığı kareyi Instagram'dan paylaşan oyuncu, "İkinci yıldönümümüze şerefe... Hiçbir kelime seni ne kadar sevdiğimi açıklayamaz" diye yazdı. Çift, bir haftadır Kemer'de tatil yapıyor. Akdoğan, geçtiğimiz sene sevgilisinin yanına İran'a gitmiş, koronavirüs çıkınca oyuncu uzun süre İran'da kalmak zorunda kalmıştı.

İkinci yıl paylaşımı
İkinci yıl paylaşımı

Kaynak: Snob Magazin

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