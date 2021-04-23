İkinci kez anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, karnı burnunda poz verdi
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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, karnı burnunda poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çift, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir kız bebek bekleyen güzel model, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ile ünlü model Almeda Abazi, 2017'de Amerika'da nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı. İkinci bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin kızları Alina kısa bir süre sonra dünyaya gelecek.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Doğuma günler kala sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Almeda Abazi Sayışman, kısa sürede ilgi odağı oldu. Hamilelik pozlarını çok sık paylaşmayan model, Instagram hesabının hikaye kısmında karnını okşadığı bir karesini paylaştı. Abazi fotoğrafına gülücük ve balık emojisi koydu.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, karnı burnunda poz verdi

Geçtiğimiz sene kasım ayında ikinci bebeğine hamile olduğunun müjdesini veren Almeda Abazi, "İkinci bebek geliyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" demişti.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, karnı burnunda poz verdi
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, karnı burnunda poz verdi
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Almeda Abazi, karnı burnunda poz verdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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