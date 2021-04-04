İkinci kez anne olma sevinci yaşayan Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu
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İkinci kez anne olma sevinci yaşayan Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu

Hürriyet - Haberler | Magazin
İkinci kez anne olma sevinci yaşayan Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete ise 10 gün önce dünyaya geldi.

DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Berfu Yenenler, doğumun üzerinden 10 gün geçmesine rağmen fit haliyle dikkat çekti. Doğum kilolarını vermiş halini Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Yenenler, "İlk doğumumdan sonra da ne kadar güçlü bir vücudum olduğuna, doğum öncesi ve sonrası olan değişimimin mucizesine inanamamıştım, hala inanamıyorum. Kadın olmak ne kadar güzel. Vücudumuzun bize sundukları ne kadar güzel. Her halimizi çok sevelim, sevmemize izin vermeyenleri de bir güzel gönderelim, gitsin hayatımızdan" ifadelerini kullandı.

"METE'Yİ ESER Mİ DOĞURDU?"

Şaşkınlığını gizleyemeyen takipçileri ise Berfu Yenenler'in bu paylaşımına, "Mete'yi Eser mi doğurdu? Bu ne hal?" ve "En son 11 yaşımda böyleydim" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

İkinci çocuğunu 25 Mart'ta dünyaya getiren Berfu Yenenler, o günden bu yana sık sık bebeği ve büyük oğlu Kuzey'le ilgili paylaşımlar yapıyor.

Berfu Yenenler, iki çocuğunun bu fotoğrafını, "Hayatımda gördüğüm en güzel görüntü bu" ifadesiyle paylaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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