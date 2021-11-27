İki yıl sonra ilk kez - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki yıl sonra ilk kez

Snob Magazin - Haberler | Magazin
İki yıl sonra ilk kez

1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven, üç yıldır birlikte olduğu iş insanı Berent Akdemir'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Güven, iki yıl sonra karesini yayınlamış oldu.

Sinem Güven, üç yıldır birlikte olduğu iş insanı Berent Akdemir'le fotoğrafını paylaştı. 1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven, iki yıl sonra sevgilisini sosyal medyada yayınladı. Bir mekanda çektirdiği kareyi yayınlayan tescilli güzel, "Yakın zaman TBT'si" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Akdemir, İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen ile boşanma aşamasındayken, ikilinin aşkı başlamıştı. Kendisine boşanma davası açan Johansen, 16 yıllık eşi Berent Akdemir'e ihanet gerekçesiyle karşı dava açmıştı. Mahkeme, Akdemir'in Johansen'e aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

İki yıl sonra ilk kez

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title