İki yıl sonra ilk kez

Sinem Güven, üç yıldır birlikte olduğu iş insanı Berent Akdemir'le fotoğrafını paylaştı. 1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven, iki yıl sonra sevgilisini sosyal medyada yayınladı. Bir mekanda çektirdiği kareyi yayınlayan tescilli güzel, "Yakın zaman TBT'si" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Akdemir, İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen ile boşanma aşamasındayken, ikilinin aşkı başlamıştı. Kendisine boşanma davası açan Johansen, 16 yıllık eşi Berent Akdemir'e ihanet gerekçesiyle karşı dava açmıştı. Mahkeme, Akdemir'in Johansen'e aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

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