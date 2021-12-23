İki senedir karşımıza çıkmıyordu, maskeler inince salgın başladı

KOCAELİ Yaklaşık iki yıl boyunca devam eden pandemi tedbirleri ile çok fazla görülmeyen grip salgını, tedbirlerin hafifletilmesinin ardından adeta salgına döndü. Soğuk havaların başlamasıyla grip, nezle belirtisi yaşayan vatandaşlar hastanelerin yolunu tutuyor. Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek gerekiyor" dedi.

Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüs sebebiyle iki yıl boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden vatandaşlar, hem korona virüsten hem de çeşitli hastalıklardan korundu. Normalleşme süreci ile birlikte kuralların gevşetilmesiyle, iki senedir etkisini göstermeyen grip salgını şiddetli şekilde kendini göstermeye başladı. Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Haşim Boyacı, grip salgını ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, vatandaşları uyardı.

Kurallar gevşetildi, gribal enfeksiyon arttı

Geçtiğimiz yıl grip vakaları ile karşılaşmadıklarını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Bu yıl grip vakaları daha fazla karşımıza çıkıyor. İnsanların korona virüsü biraz benimsemesinden dolayı maske, mesafe ve hijyen kuralları gevşetildi. Bu da normal gribal enfeksiyonların geçen seneye göre daha fazla görülmesine neden oluyor. Tabii bu durum kafa karışıklığına da yol açıyor. 'Normal grip olanlar acaba covid mi? Covid olanlar covid değil de grip mi?' ayrımını yapmak zor oluyor. Dolayısıyla da başvurularla ilgili gecikmelerde olabiliyor. Burada altını çizmemiz gereken şeyler var. Covid de olsa, grip de olsa ikisinin de sonuçta tedbirleri aynı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek gerekiyor. Önemli olan bağışıklık sistemimizi güçlendirici şekilde beslenmek ve dinlenmek diyebiliriz. 'Şöyle yapında geçsin' demek yerine alanında uzman arkadaşlarımızın önerilerine kulak asmamız gerekiyor" dedi.

"Akciğer tutulumunu belirleyen şey de; kişilerin aşı olup olmaması"

"Ölümleri belirleyen şey çoğunlukla 'akciğer tutulumu" olduğunu söyleyen,Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Haşim Boyacı, Güncel salgın hastalık covid pandemisi. Bunun da en çok etkilediği organ akciğer. Ölümleri belirleyen şey çoğunlukla akciğer tutulumu oluyor. Akciğer tutulumunu belirleyen şey de; kişilerin aşı olup olmaması. Aşı olmayan kişilerde akciğer tutumunun daha fazla olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla aşı olanların hastaneye yatışı da az oluyor. Hastaneye gitseler bile yoğun bakıma alınmaları, entübe olmaları, ölümleri de çok daha az gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.