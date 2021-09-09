İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.A., yönetimindeki 03 AAJ 375 plakalı otomobil kavşakta S.T., idaresindeki 03 RK 318 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol ortasında durdu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobillerde bulunan ve yaralanan her iki araç sürücüsü ile birlikte Z.T., M.T. ve F.T.'yi araçlardan çıkararak ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından karayolunda trafik bir süreliğine dururken, polisin yaptığı incelemelerin ardından araçların yol ortasında kaldırılması ile yoldaki trafik tekrar normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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