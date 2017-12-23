İki Otomobilin Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı - Eskişehir

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Rahmi Coşkun (57) idaresindeki 38 RC 973 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 GB 573 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle 26 GB 573 plakalı otomobilin motoru, 34 LH 037 plakalı aracın üzerine düştü.



Kazada, Rahmi Coşkun ile aynı araçtaki Cemal Dinç (57) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 26 GB 573 plakalı otomobildeki 2 kişi Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Coşkun ve Dinç'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.