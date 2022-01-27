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iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Adıyaman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'da görevli polis memuru M.Ö. idaresindeki 44 EJ 033 plakalı araç ile karşı yönden gelen N.Ç. yönetimindeki 23 BP 437 plakalı otomobil Eskiköy yol ayrımı mevki'inde kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada sürücülerle birlikte, S.Ö. (33), A.E.Ö. (12 ), E.Ö.(8), M.E.Ö. (10), E. Ö. ( 5), C.Ç. (31 ),M.Ç. ( 23) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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