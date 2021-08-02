İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hastanedeki diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adıyaman-Malatya karayolunda Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Burak Timuçin idaresindeki 06 KH 602 plakalı Honda marka otomobil, A.D. idaresindeki 44 AB 321 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise Malatya'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 06 KH 602 plakalı aracın sürücüsü Burak Timuçin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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