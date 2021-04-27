Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Ateş yönetimindeki 58 FS 467 plakalı otomobil ile Mustafa Hakan Bilen'in kullandığı 34 BDM 521 plakalı otomobil Paşabahçe Yolu Niksar Caddesi Tavra Deresi mevkisinde çarpıştı.

Bilen'in kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile şarampole devrilen otomobildeki Semanur Doğan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya