İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Orhan Yıldırım idaresindeki 02 FR 790 plakalı Renault marka otomobil ile Emrah Kendirligil idaresindeki 34 DCP 640 plakalı Renault marka otomobil, Karapınar mahallesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Orhan Yıldırım ile araçta bulunan İrfan Yıldırım yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı